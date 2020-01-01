منظمة الصحة: العالم على أعتاب "فشل أخلاقي كارثي" بسبب اللقاحات

القدس المحتلة /سما/

تحذير شديد اللهجة، أصدره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، قائلا إن العالم "على أعتاب فشل أخلاقي كارثي"، فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، داعيا إلى توزيع "أكثر إنصافا".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لـمنظمة الصحة العالمية إن "أسلوب (أنا أولا) لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا".

ودعا الدول والشركات المصنعة للقاحات، إلى مشاركة الجرعات المضادة لـ"كوفيد-19" بشكل "أكثر إنصافا" في جميع أنحاء العالم.

وتابع: "في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعرض تيدروس مثالا لانعدام المساواة، فأشار إلى استخدام أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات في 49 من الدول مرتفعة الدخل، مقارنة مع 25 مليون جرعة فقط في إحدى الدول الفقيرة.

وأضاف أن فرص التوزيع العادل "في خطر جسيم"، في الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي "كوفاكس"، الذي أعلنت عنه منظمة الصحة، إلى بدء توزيع الجرعات الشهر المقبل.

وأشار غيبريسوس إلى توقيع 44 اتفاقا ثنائيا العام الماضي، و12 على الأقل بالفعل هذا العام.

وأضاف: "قد يعطل هذا شحنات كوفاكس ويخلق الظروف نفسها التي صُمم كوفاكس لتفاديها، بالتكديس وبالسوق الفوضوية وبالاستجابة غير المنسقة، وباستمرار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية".

يذكر أن تهافت دول العالم على الجرعات، ازداد مع ظهور سلالات أشد عدوى من فيروس كورونا.