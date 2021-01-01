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الإعلام الاسرائيلي يكشف سبب إطلاق الصواريخ من غزة فجرا

الإثنين 18 يناير 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الاسرائيلي يكشف سبب إطلاق الصواريخ من غزة فجرا



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول انطلاق الصواريخ من قطاع غزّة، في ساعات فجر اليوم، وسقطت على شاطئ أسدود.

وقالت القناة 12 العبرية: "وثقت الكاميرات الأمنية شمال قطاع غزّة، بأن إطلاق الصواريخ نحو شاطئ أسدود، فجر اليوم، ناتج عن عطل فني بسبب الطقس العاصف، وأنه ليس إطلاقاً متعمداً".

وأضافت: "أظهر الفيديو، صعقة برق في سماء غزّة، وبعد ثانيتين بالضبط انطلقت الصواريخ بشكلٍ متتالي".

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت أراضٍ زراعية، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخين صوب "أسدود" من داخل قطاع غزة.

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