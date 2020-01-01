زوهر يهاجم إلكين ويتهمه بالعنصرية

القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ميكي زوهر، عضو حزب "الليكود" السابق زئيف إليكن، الذي انتقل إلى حزب جدعون ساعر الجديد "تكفا حدشاه".



وقال زوهر: إن "زئيف إلكين متعجرف وعنصري، ومن الجيد أنه ترك حزب الليكود".



وأضاف أنه تم إجراء مقابلات كثيرة مؤخرًا مع زئيف إلكين، وفي كل مرة يقول: إن "ليكود اليوم هو ليكود ميكي زوهر".



من جهته قال زئيف إليكن من حزب "تكفا حدشاه" (الأمل الجديد): "نحن ثاني أكبر حزب يكنه توحيد التكتلات الأخرى، وبالتالي يمكننا تشكيل الحكومة، وجدعون ساعر الوحيد القادر على ذلك"، وفق تعبيره.