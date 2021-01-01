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الحذاء الرياضي بلا أربطة نجم الموضة

الإثنين 18 يناير 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحذاء الرياضي بلا أربطة نجم الموضة



وكالات / سما /

يمثل الحذاء الرياضي بلا أربطة Slip-on Sneaker نجم موضة الأحذية النسائية هذا العام.

وتشتمل عليه تشكيلات الأحذية للعديد من الماركات العالمية مثل Adidas و Prada و Isabel Marant و Fendi و Givenchy و Moncler و Chloé.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الحذاء الرياضي بلا أربطة يمتاز بالراحة وسهولة الارتداء، مشيرة إلى أنه يأتي هذا العام مصنوعا من الجلد أو من الخامات الشبكية أو النيوبرين، كما أنه يشتمل غالبا على نعل ضخم يخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحذاء الرياضي بلا أربطة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تأكيد الطابع الرياضي من خلال تنسيقه مع سروال رياضي.

ويمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق الحذاء الرياضي بلا أربطة مع فستان أو تنورة للحصول على إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة من ناحية وتعكس تفرد أسلوب المرأة من ناحية أخرى.

#الأحذية #حذاء رياضي #الموضة #الأحذية النسائية

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