  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

نتنياهو يتعهد بمكافحة "العنف والجريمة" في المجتمع العربي

الإثنين 18 يناير 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتعهد بمكافحة "العنف والجريمة" في المجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية، معتبرا أن الأمر يعد "مهمة وطنية وقومية".

وقال نتنياهو خلال الاجتماع عبر تطبيق "زوم" إن "هدفه هو أن يشعر السكان بالأمان"، مضيفا: "مهمتنا هي استئصال العنف والجريمة من المجتمع العربي، وهذا جزء من أمننا القومي، وانا أنظر إلى الموضوع كحاجة وطنية".  

 وتعهد نتنياهو بالتركيز على برامج وخطط لاستئصال الجريمة والعنف في المجتمع العربي، معلنا أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية برئاسته تتعامل مع الملف.

وقال نتنياهو إنه ينوي فتح 9 مراكز شرطة إضافية في البلدات العربية، تضاف إلى 13 مركزا أقيمت بوقت سابق.

وكان رئيسا بلدية عرابة عمر نصار، وبلدية كفر كنا يوسف عواودة أعلنا مقاطعتهما الاجتماع مع نتنياهو، واعتبرا أن "رائحة انتخابية" تفوح من الاجتماع، كما أن ملف "العنف" في المجتمع العربي أشبع درسا ونقاشا.

المصدر: مكان

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الشهادة السودانية 2020 .. اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان 2021

مجدلاني يتحدث عن 4 ملفات مهمة تتعلق بموظفي غزة وضحايا حريق النصيرات والتقاعد والرتب العسكرية

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

بث مباشر .. مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2020 - 2021

حماس تكشف عن الخطوة الثانية بعد إصدار مراسيم الانتخابات

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تزعم : البرغوثي يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة بدعم دحلان وهذا هو دور الرجوب ..!

اشتية يكشف عن موعد الحوار الفلسطيني بحضور جميع الفصائل في القاهرة ..

مجدلاني يكشف ما ستقدمه التنمية الاجتماعية لمواطني غزة خلال العام الجاري

شاهد : لحظة انطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة نحو اسدود

الأجهزة الأمنية في غزة تختلف عن نظيرتها في الضفة: كيف سنضمن نزاهة الانتخابات؟ الحل في القاهرة..