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ولادة طفلة بـ"12 إصبعا"... وحالة رعب تصيب أهلها عند تغيير ملابسها

الإثنين 18 يناير 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولادة طفلة بـ"12 إصبعا"... وحالة رعب تصيب أهلها عند تغيير ملابسها



وكالات / سما /

نشرت أم، تدعى سارة ماكسون، مقطع فيديو يظهر حالة نادرة لرضيعتها التي ولدت بـ12 إصبعا في اليدين.

وقالت الأم صاحبة الفيديو إن طفلتها تتعرض للتنمر والتعليقات القاسية لأنها ورثت من والدها حالة تسمى "تعدد الأصابع"، حيث ولدت بإصبع خنصر إضافي في كل يد متصل عبر قطعة رقيقة من الأنسجة، حسبما ذكر موقع "صدى البلد".

تُظهر صورة المجهر الإلكتروني لفيروس SARS-CoV-2، والمعروف أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الذي يسبب مرض فيروسي COVID-19، المعزول من مريض في الولايات المتحدة. وتظهر على الخلايا نتوءات صغيرة خارج سطح الخلايا فتبدو كتاج.

وجاءت شاركة المقطع الذي يظهر حالة الطفلة، عبر تطبيق "تيك توك"، واعتقد بعض المستخدمين في البداية أن صورها مزيفة، لكن عندما سألوا الأم عما إذا كانت خائفة من قطع الإصبع جراحيًا، قالت سارة: "ليس كثيرًا فما أخشاه أكثر هو أن ينقطع، لأنه يعلق أحيانًا في الأشياء.. فالأمر يبدو مرعبًا في كل مرة نغير لها فيها ملابسها".

وكشفت سارة أنهم يخططون لاستئصال الإصبعين، لكن الجراحة تأخرت بسبب تفشي وباء كورونا، وتابعت الأم: "لم نتمكن من التخلص منه حتى الآن بسبب كورونا".

ومما يجعل حالة ابنتها نادرة، هو تكون الأظافر على الإصبعين، لكن الجيد في الأمر هو عدم تكون عظام، مما يسهل إزالتها جراحيا.

يشار إلى أن مقاطع الفيديو الخاصة بسارة، والتي تشرح الحالة ملايين المشاهدات، لكن المتصيدين القاسيين لم يرحموها بتعليقاتهم السيئة.

#طفلة #رضيعة #الولادة #الاصابع

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