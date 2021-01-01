ملخص أهداف مباراة الهلال وتوتي في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

سحق الهلال نظيره توتي الخرطوم بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم الإثنين على ملعبه، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السوداني الممتاز 2021 لكرة القدم.

ويعود آخر ظهور لتوتي، في درجة واحدة مع الهلال، إلى عام 1964، وكان الفريقان يلعبان حينها ضمن دوري الدرجة الأولى، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهو الدوري الذي يعادل الممتاز حاليا.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة أمام المريخ الذي يلعب غدا، في حين بقي رصيد توتي الخرطوم 4 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.