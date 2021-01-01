المدرب أبو الصادق يؤكد رحيلة عن الجلاء

غزة / سما /

أعلن بسام أبو الصادق المدير الفني للجلاء, استقالته من تدريب الفريق, رغم عدم استئناف النشاط الرياضي في قطاع غزة.

وأكد أبو الصادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", رحيله عن تدريب الجلاء نهائيا, متمنيا التوفيق للفريق في دوري الممتازة.

وكان الجلاء قد خاض مباراتين مع مديره الفني المستقيل في دوري الممتازة هذا الموسم, إذ خسر أمام اتحاد خانيونس وشباب جباليا بنفس النتيجة (0-2) تواليا.

يشار إلى أن أبو الصادق قاد التفاح للحصول على لقب الدرجة الأولى في الموسم الأخير, قبل أن يقرر الرحيل عنه بعد نهاية المسابقة, وتولي تدريب الجلاء.