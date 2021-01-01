  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المدرب أبو الصادق يؤكد رحيلة عن الجلاء

الإثنين 18 يناير 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدرب أبو الصادق يؤكد رحيلة عن الجلاء



غزة / سما /

أعلن بسام أبو الصادق المدير الفني للجلاء, استقالته من تدريب الفريق, رغم عدم استئناف النشاط الرياضي في قطاع غزة.

وأكد أبو الصادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", رحيله عن تدريب الجلاء نهائيا, متمنيا التوفيق للفريق في دوري الممتازة.

وكان الجلاء قد خاض مباراتين مع مديره الفني المستقيل في دوري الممتازة هذا الموسم, إذ خسر أمام اتحاد خانيونس وشباب جباليا بنفس النتيجة (0-2) تواليا.

يشار إلى أن أبو الصادق قاد التفاح للحصول على لقب الدرجة الأولى في الموسم الأخير, قبل أن يقرر الرحيل عنه بعد نهاية المسابقة, وتولي تدريب الجلاء.

#بسام أبو الصادق #الجلاء
بسام أبو الصادق

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يتحدث عن 4 ملفات مهمة تتعلق بموظفي غزة وضحايا حريق النصيرات والتقاعد والرتب العسكرية

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

حماس تكشف عن الخطوة الثانية بعد إصدار مراسيم الانتخابات

مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

"كيف لا يحزن"... شاهد: داعية سعودي شهير يحدث ضجة بفيديو "الوليمة الضخمة"

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين

الأخبار الرئيسية

فيروس

وزيرة الصحة : 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و944 حالة تعافٍ

شاهد : لحظة انطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة نحو اسدود

الأجهزة الأمنية في غزة تختلف عن نظيرتها في الضفة: كيف سنضمن نزاهة الانتخابات؟ الحل في القاهرة..

الصحة بغزة : 3 وفيات و 237 اصابة بفيروس "كورونا" و 390 حالة تعافٍ

خبير

خبير عسكري يكشف : لهذه الاسباب يفقد الاحتلال الإسرائيلي الثقة بجيشه ..