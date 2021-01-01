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ماذا قال كومان بعد هزيمة برشلونة أمام بيلباو في نهائي السوبر؟

الإثنين 18 يناير 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال كومان بعد هزيمة برشلونة أمام بيلباو في نهائي السوبر؟



وكالات / سما /

أكد رونالد كومان، المُدير الفني لفريق برشلونة، على أن خسارة فريقه في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو، لا تُعد انتكاسة للبلوجرانا.

وكان ملعب لاكارتوخا في إشبيلية قد استضاف النهائي الذي انتهى لصالح الفريق الباسكي بثلاثة أهدافٍ لهدفين، سجل ثلاثية بيلباو أوسكار دي ماركوس وأسيير فيلاليبري وإينياكي ويليامز، فيما سجل هدفي برشلونة أنطوان جريزمان.

وقال كومان، في تصريحات أعقبت المُباراة نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”الهزيمة ليست خطوة إلى الخلف، حصد اللقب كان مُناسباً لإظهار أننا على الطريق الصحيح، ونحن سنُظهر ذلك”، وتابع :”لقد قُمنا بكل شيءٍ للفوز”.

وتابع كومان حديثه عن المُباراة التي خسرها الكتلان قائلاً :”لكثير من اللاعبين فإنها ستكون خبرة حدية لهم أن يلعبوا في هذا النهائي”.

وعن مُشاركة ميسي في المُباراة بعد الشكوك التي حامت حول قدرته على ذلك بسبب الإصابة قال كومان :”بعد الكثير من السنوات هو يعلم متى يكون مُستعداً للعب، ومتى لا يكون كذلك، هو قرر أن يلعب ولا شيء آخر”.

وأبدى مُدرب الكتلان تحفظه على التعليق على أداء الحكم خلال اللقاء، وقال :”أنا أُفضل ألا أتحدث، سيكون ذلك تكراراً للأشياء وأنا لا أحب ذلك، لن أعطي رأي”.

#برشلونة #اتلتيك بلباو #كأس السوبر الإسباني

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