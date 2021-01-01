لهذه الاسباب .. اجتماع سوري إسرائيلي في حميميم

القدس المحتلة / سما /

أفادت تقارير بحثية، أمس، أن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، استضافت الشهر الماضي اجتماعاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية روسية، تضمن بحث عدد من النقاط، بينها مطالبة "تل أبيب" بإخراج جماعات طهران من سوريا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق أو "تل أبيب" على هذه المعلومات.



وأفاد موقع (مركز جسور للدراسات) السوري أن الاجتماع ضمّ من الجانب السوري مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، والمستشار الأمني في القصر بسام حسن، ومن الجانب الإسرائيلي غادي إيزنكوت من الأركان، بحضور قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكوف.



وقال المركز إن الوفد السوري طلب "تسهيل العودة إلى الجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون الإيرانية ووقف العقوبات الغربية لفتح المجال (أمام دمشق) لإخراج إيران"، لافتاً إلى أن المطالب الإسرائيلية شملت "إخراج إيران وحزب الله وجماعات طهران في شكل كامل وتشكيل حكومة تضم المعارضة وإعادة هيكلة الأمن والمؤسسة العسكرية".

وتابع: "لم ينتهِ الاجتماع لاتفاقات محددة، لكنه يُشكل بداية مسار تدفع روسيا باتجاهه، ويتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً في عام 2021".



وكانت "إسرائيل" شنّت الثلاثاء الماضي بدعم أميركي غارات هي الأعنف على مواقع إيرانية وسورية، شمال شرقي سوريا.