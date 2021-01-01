  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لهذه الاسباب .. اجتماع سوري إسرائيلي في حميميم

الإثنين 18 يناير 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب .. اجتماع سوري إسرائيلي في حميميم



القدس المحتلة / سما /

أفادت تقارير بحثية، أمس، أن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، استضافت الشهر الماضي اجتماعاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية روسية، تضمن بحث عدد من النقاط، بينها مطالبة "تل أبيب" بإخراج جماعات طهران من سوريا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق أو "تل أبيب" على هذه المعلومات.

وأفاد موقع (مركز جسور للدراسات) السوري أن الاجتماع ضمّ من الجانب السوري مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، والمستشار الأمني في القصر بسام حسن، ومن الجانب الإسرائيلي غادي إيزنكوت من الأركان، بحضور قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكوف.

وقال المركز إن الوفد السوري طلب "تسهيل العودة إلى الجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون الإيرانية ووقف العقوبات الغربية لفتح المجال (أمام دمشق) لإخراج إيران"، لافتاً إلى أن المطالب الإسرائيلية شملت "إخراج إيران وحزب الله وجماعات طهران في شكل كامل وتشكيل حكومة تضم المعارضة وإعادة هيكلة الأمن والمؤسسة العسكرية".

وتابع: "لم ينتهِ الاجتماع لاتفاقات محددة، لكنه يُشكل بداية مسار تدفع روسيا باتجاهه، ويتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً في عام 2021".

وكانت "إسرائيل" شنّت الثلاثاء الماضي بدعم أميركي غارات هي الأعنف على مواقع إيرانية وسورية، شمال شرقي سوريا.

#اسرائيل #سوريا #قاعدة حميميم #روسيا #ايران

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مجدلاني يتحدث عن 4 ملفات مهمة تتعلق بموظفي غزة وضحايا حريق النصيرات والتقاعد والرتب العسكرية

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

حماس تكشف عن الخطوة الثانية بعد إصدار مراسيم الانتخابات

مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

"كيف لا يحزن"... شاهد: داعية سعودي شهير يحدث ضجة بفيديو "الوليمة الضخمة"

بدعوة من مصر.. الرجوب يكشف : هذا ما ستناقشه الفصائل في القاهرة

الأخبار الرئيسية

الأجهزة الأمنية في غزة تختلف عن نظيرتها في الضفة .. كيف سنضمن نزاهة الانتخابات ؟

خبير

خبير عسكري يكشف : لهذه الاسباب يفقد الاحتلال الإسرائيلي الثقة بجيشه ..

صواريخ

فيديو: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين

لقاء

"العربية" تكشف مهمة رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

"حلّس" يكشف ما سيبحثه حوار الفصائل في القاهرة