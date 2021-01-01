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ساعر يعين مستشارين عملوا مع "معارضي ترامب"

الإثنين 18 يناير 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يعين مستشارين عملوا مع "معارضي ترامب"



القدس المحتلة/سما/

قالت متحدثة باسم جدعون ساعر، المرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن الأخير عين فريقا من المستشارين الأمريكيين الذين عملوا مع الجمهوريين الذين عارضوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.


ويأتي هذا التصريح تأكيدا لتقرير "القناة 12" الإسرائيلية، التي ذكرت نفس الموضوع.

وعين ساعر في المستشارين خاصته، ستيف شميدت، وستيوارت ستيفنز، وريك ويلسون، وريد جالين، المنتسبين إلى مشروع لينكولن، وهي لجنة عمل سياسي أمريكية تشكلت في أواخر عام 2019 من قبل عدد من الجمهوريين والجمهوريين السابقين، بهدف منع إعادة انتخاب ترامب ونائبه، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وأفادت مصادر في حملة ساعر للصحيفة، بأن الفريق سيأتي إلى إسرائيل بمجرد أن يسمح فيروس كورونا بذلك، لكن حتى ذلك الحين، سيعملون عبر الفيديو كونفرانس.

#ساعر #الانتخابات الاسرائيلية #انتخابات الكنيست #ترامب #جيروزاليم بوست

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