لهذا السبب .. مطالبات إسرائيلية بإقالة دبلوماسي مصري سابق

القدس المحتلة / سما /

طالب جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإقالة السفير المصري السابق معتز أحمدين خليل، من منصبه التدريبي لموظفين يعملون في المنظمة الأممية، بزعم أنه ينقل لهم محتوى مناهض لإسرائيل.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الأمم المتحدة تقوم بتوظيف دبلوماسيين سابقين من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم دورات تدريبية وبحوث لصالح المنظمة، مشيرًا إلى أن خليل كان مسؤولًا عن دورة تدريبية للمنظمة الأممية.

وادعى أردان في رسالة وجهها إلى غوتيريش، أن خليل يقدم وجهات نظر متطرفة ضد إسرائيل والصهيونية، مقدمًا مشاهد من تلك الدورة التدريبية لمحاولة إلغائها ومنع خليل من تقديم أي دورات وإقالته من منصبه.

وخصص خليل خلال الدورة التدريبية لموظفين بالأمم المتحدة، العديد من الجلسات للحديث عن جهود إسرائيل في نسف الرغبة العربية بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والحديث عن تاريخ فلسطين منذ إنشاء منظمة التحرير وحتى قبولها كدولة مراقب في عام 2012.