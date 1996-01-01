ترامب بصدد إصدار 100 عفو رئاسي في آخر أيام حكمه

وكالات / سما /

يستعد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لإصدار نحو 100 عفو وتخفيف أحكام يوم الثلاثاء المقبل، وهو آخر يوم كامل له في منصبه.

ونقلت قناة "localnews8" ثلاثة مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم اتخاذ عدد كبير من قرارات العفو تشمل مجرمين ذوي الياقات البيضاء ومطربي الراب البارزين وغيرهم.

وصرح مصدران بأن البيت الأبيض عقد اجتماعا يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو.

وقال المسؤولون إن ترامب، الذي كان يقرر العفو وتخفيف الأحكام في وقت ثابت قبل عيد الميلاد، أوقفها مؤقتًا في الأيام التي سبقت والتي تلت أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي مباشرة.

وكشف مساعدون لترامب إن الرئيس الأمريكي كان يركز بشكل استثنائي على عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في الأيام السابقة، مما منعه من اتخاذ القرارات النهائية بشأن العفو.

وكان مسؤولو البيت الأبيض قد توقعوا استئناف قرارات العفو بعد 6 يناير، لكن ترامب تراجع بعد إلقاء اللوم عليه في التحريض على أعمال الشغب.

وكانت الحكومة الأمريكية قد نفذت في وقت مبكر، من صباح السبت الماضي، حكم الإعدام الثالث عشر والأخير تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي تنفيذ الحكم قبل 5 أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المعارض لعقوبة الإعدام الفدرالية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة إلى أن داستن هيجز، حكم عليه بالإعدام في عام 2001 لإدانته بإصدار أمر بقتل ثلاث نساء في محمية للحياة البرية في ولاية ماريلاند عام 1996.

وذكر مكتب السجون الاتحادي في بيان له أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في هيجز البالغ من العمر 48 عاما، ونفذت وزارة العدل الأمريكية حكم الإعدام في هيجز بالحقن بسجنها في تيرا هوت بولاية إنديانا.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بتأجيل إعدام هيجز ومدان آخر يدعى كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية، لحين تعافيهما من مرض كورونا الذي أصيبا به في ديسمبر/ كانون الأول. وأُعدم جونسون في وقت متأخر يوم الخميس الماضي.