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معاريف: الإمارات تُعلّق اتفاق دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بدون تأشيرة

الإثنين 18 يناير 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: الإمارات تُعلّق اتفاق دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بدون تأشيرة



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة (معاريف): إن وزارة الخارجية  الإماراتية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، بقرار جديد قد يؤثر سلبًا على البلدين.

وذكرت الصحيفة، "أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة والمصدق عليها من قبل البلدين، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى تاريخ الأول من تموز/ يوليو 2021".

يذكر أنه بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرات الدخول إلى إسرائيل، بعد أن أبلغت الإمارات إسرائيل، الأربعاء، مصادقتها على اتفاقية الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

#الامارات #اسرائيل #تأشيرة دخول #انتشار فيروس كورونا #وباء كورونا

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