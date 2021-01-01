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إلكين: نحن بديل لنتنياهو ولن نجلس بحكومته

الإثنين 18 يناير 2021 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلكين: نحن بديل لنتنياهو ولن نجلس بحكومته



القدس المحتلة / سما /

قال زئيف إلكين عضو حزب "أمل جديد" الذي يتزعمه جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن حزبه سيكون بديلًا لحكم بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة 103 العبرية تعقيبًا على تصريحات لزعيم حزب شاس أرييه درعي الذي قال الليلة الماضية أنه سيعمل على إعادة ساعر ونفتالي بينيت إلى معسكر اليمين.

ورد إلكين: "شكرًا لدرعي على هذا القلق، لكن من الواضح تمامًا أن هذا لن يحدث أبدًا، قلنا بوضوح أننا سنكون بديل لنتنياهو.

وأضاف: "نحن لن نجلس في حكومة يقودها نتنياهو، ويمكن أن يفهم درعي شيئًا واحدًا، أن نتنياهو لن يقود أي حكومة بعد الآن".

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