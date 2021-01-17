مصر تدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

القاهرة/سما/

أدانت جمهورية مصر العربية مصادقة السلطات الإسرائيلية على قرار بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وجدّد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، اليوم الاثنين، التأكيد على رفض بلاده التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

كما أعرب عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.