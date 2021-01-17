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معاريف : لأول مرة.. طائرات F35 إسرائيلية تشارك في مناورات دولية

الإثنين 18 يناير 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : لأول مرة.. طائرات F35 إسرائيلية تشارك في مناورات دولية



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، إن 6 طائات من طراز F35، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية ستشارك مع طائرات من دول أخرى في مناورات عسكرية مشتركة في إيطاليا.

ووفقًا للصحيفة، فإنه لأول مرة منذ 4 سنوات من هبوط أول طائرة من هذا الطراز، ستغادر "إسرائيل" للمشاركة في المناورة الدولية، مشيرةً إلى أن العديد من الدول ستشارك في المناورة التي يحتضنها سلاح الجو الإيطالي.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، إن أهداف المناورات هي تعزيز التعاون والاتصالات مع مختلف الجيوش، والمشاركة في ساحة غير مألوفة وإجراء أول مناورة بهذه الطائرات.


ويرى سلاح الجو الإسرائيلي أن هناك أهمية كبيرة للاستمرار في مثل هذه المناورات الدولية المشتركة رغم تفشي فيروس كورونا، ويزيد من استعداد القوات الجوية للتعامل مع التهديدات الأمنية.

وفي أكتوبر/ تشرين أول المقبل، من المقرر إجراء مناورات دولية كبيرة في "إسرائيل"، حيث من المتوقع أيضًا أن يشارك الإيطاليون بطائرات F35، في حين لا يزال من غير الواضح ما هي الطائرات التي سيستخدمها الجيش الأميركي، ومن المتوقع أن تشارك القوات الجوية الفرنسية والألمانية، وربما الهند أيضًا.

#طائرات اف 35

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