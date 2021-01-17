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الخارجية الاسرائيلية تحتفي بمواطن سعودي..فيديو

الإثنين 18 يناير 2021 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاسرائيلية تحتفي بمواطن سعودي..فيديو



القدس المحتلة/سما/

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمواطن سعودي، نشرت مساء يوم الأحد مقطع فيديو له.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية، فيديو لسعودي يعرب عن "سعادته" بمشاركة متسابقين إسرائيليين في رالي دكار الذي انطلق مؤخرا بالمملكة.

وخاطب المواطن السعودي الذي لم يذكر اسمه، محرر الشؤون العربية بقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية "روعي كايس"، قائلا إنه يتمنى أن تطبع بلاده العلاقات مع تل أبيب.


وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مشاركة 9 سائقين إسرائيليين في رالي دكار بنسخته الـ43 الذي جرى تنظيمه في وقت سابق من الشهر الجاري بالسعودية، وذلك رغم الحظر المفروض على سفر الإسرائيليين إلى المملكة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ43 من "رالي دكار 2021" العالمي للسيارات في السعودية بين 3 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت الصحيفة إن تل أبيب تقيم منذ فترة طويلة علاقات سرية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية، وقد تعززت في السنوات الأخيرة، حيث واجهوا تهديدا مشتركا من قبل إيران.

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