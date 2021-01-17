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مصر..نجل شقيق عبد الحليم حافظ: فتحنا قبره بعد وفاته بـ31 عاما فوجدنا جثمانه لم يتحلل

الإثنين 18 يناير 2021 04:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر..نجل شقيق عبد الحليم حافظ: فتحنا قبره بعد وفاته بـ31 عاما فوجدنا جثمانه لم يتحلل



القاهرة/سما/

كشف محمد شبانة نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن مفاجأة حول جثمان العندليب الأسمر، وهي أنه لم يتحلل رغم مضي 31 عاما على دفنه.

وأضاف في حوار مع "تليفزيون اليوم السابع" تفاصيل عدم تحلل جثمان العندليب، حيث قال: "ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما".

وتابع: "نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر.. لقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك"، مضيفا: "نزلت وشفت حاجة جميلة، وهي أن عمي عبد الحليم نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش".

وتابع قائلا: "لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خير كتير جدا، ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة"، مشيرا إلى أنه كان رافضا الحديث عن تلك القصة.

وأكد أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريبا للعندليب، يذكر فيها أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد الوهاب وغيرهما.


 

#عبد الحليم حافظ #العندليب الاسمر

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