درعي: سنحضر ساعر وبينيت للجلوس بحكومة تحت رئاسة نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

تعهد رئيس حزب "شاس" المتدين ارييه درعي باحضار حزب "تكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر المنشق عن الليكود الى حكومة يمين برئاسة نتنياهو والتي برأيه ستقام بعد الانتخابات، وذلك رغم تعهد ساعر انه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو.

وقال درعي لدى افتتاح المقر الانتخابي لحزب "شاس" اليوم خلال استعراضة تحليلة للخارطة السياسية في اسرائيل ان الليكود هو صاحب الاحتمالات الوحيدة لاقامة حكومة، وفي هذه الحالة هو ينوي احضار حزب ساعر وتحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت الى معسكر اليمين والانضمام الى الحكومة.

وقال درعي :"سنحضرهم بأفضل طريقة ممكنة، وسيحصلون على المناصب التي يستحقونها، وتمنى للاثنين النجاح، لان هذا يعني احضار اصوات من تكتل يسار-مركز الى حكومة نتنياهو. كما التزم درعي بأن يقوم شاس بالتوصية على بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة امام الرئيس، واضاف انه في اي حال من الاحول لن يجلس حزبه في حكومة "فقط ليس بيبي" ليست يمينية.

وقدر درعي أن يحصل الليكود على 30 مقعدا في الانتخابات، وبذلك سيكون من الصعب اقامة حكومة يمين بدون نتنياهو، مع ذلك لم يستبعد امكانية الانضمام الى ائتلاف مع "يش عتيد"، وخلال تطرقه الى استعداد الاحزاب المتديبة الحكومة الجلوس في حكومة مع يائير لابيد قال :"في يهدوت هتوراة واخرين وغيرهم ممن باي شكل من الاشكال لن يجلسوا معهم، وايضا نحن بعيدين جدا عن الايديلوجيات المشتركة".

وفي رد "تكفا حداشا" على تصريحات درعي قالوا:" نحن نبلغ ارييه درعي - هذا لن يحدث، ايضا درعي يفهم ان نتنياهو فقد ثقة الجمهور. لا يوجد لنتنياهو 61 مقعدا، ولا يوجد لنتنياهو حكومة. كل ما يعرفه هو ان يعرض دولة اسرائيل امام مزيد من الانتخابات وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ما لن ينجح به نتنياهو، نحن سننجح به، بعد الانتخابات سنقيم حكومة مستقرة برئاسة غدعون ساعر".