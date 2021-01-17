الخارجية: وفاة بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا في السعودية يرفع حصيلة الوفيات الى 356

رام الله /سما/

افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بسبب فيروس كورونا، للمواطن فهد خالد عيد النعيزي (58 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 108 حالة.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تسجيل اية وفاة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 113، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية أيضا ليبقى عدد الإصابات 6275 اصابة.

وفي سياق آخر، افاد فريق العمل المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال صباح اليوم الأحد، في طريقهم الى كل من إسطنبول، ودبي، والقاهرة.