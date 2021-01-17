صحيفة اسرائيلية تكشف عن شرط العاهل المغربي لزيارة اسرائيل..

القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر فرنسية، ان العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي وجه له رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوة رسمية لزيارة اسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، يشترط اجراء الزيارة مع الاعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، كما يطالب الملك محمد السادس الاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الزيارة.

رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي الجديد في المغرب دافيد جوفرين، الذي سيغادر بعد ايام الى الرباط، سيعمل على الدفع لاجراء الزيارة. العاهل المغربي، رئيس "لجنة القدس" ومنظمة التعاون الاسلامي، يريد استغلال منصبة هذا لاستعادة المغرب دور الوسيط، والذي شغله فترة ابرام اتفاق السلام مع مصر ودفع عمليتي اوسلو والدار البيضاء.

وذكرت "معاريف" ان التدخل الشخصي للملك يهدف الى التشديد على مكانته امام الادارة الامريكية الجديدة، وضمان انها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وايضا هو معني بفتح قناة مكملة تؤدي الى مبادة السلام الفرنسية-المصرية-الالمانية-الاردنية.