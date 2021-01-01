الصحة الاسرائيلية للمستشفيات: "زيدوا عدد اسرة كورونا نحن بحالة طوارئ"

القدس المحتلة /سما/

بعث المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية، حازي ليفي، رسالة اليوم الى مدراء المستشفيات العامة وطالبهم خلالها اضافة اسرة جديدة لعلاج مرضى كورونا بعد وجود النظام الصحي في حالة طوارئ.

وقال ليفي :"نحن نشهد زيادة متواصلة ومتزايدة بعدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج مع عدد كبير من الحالات الخطيرة والحرجة، لم نشهده بالموجات السابقة، في الاسبوعين القادمين لا نتوقع انخفاض عدد هؤلاء المرضى. العبء الحالي يزيد الاستعدادات الى الحد الاقصى من قدراتها".

وامر ليفي المستشفيات عدم رفض قبول مرضى بسبب نقص في الاماكن والاسرة، وان تقوم باجراء الاستعدادات بما ويتناسب الوضع وفتح اسره بناء على الحجم الذي حدده في رسالة سابقة لهم.

واشار ليفي :"في حال ولم يلبي هذا الطلب، سنضطر لفتح اسرة اضافية على حساب اسرة موجودة". كما امر بتخفيف الضغوطات عن الطواقم الطبية الحالية من خلال تجنيد طواقم اضافية من المستشفيات، مع دراسة الحاجة لتقليل او الغاء نشاط غير ضروري.