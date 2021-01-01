"فلسطين النيابية" تحمل إسرائيل مسؤولية حياة المعتقلين الأردنيين

عمان /سما/

أعربت لجنة فلسطين النيابية بالبرلمان الاردني عن اعتزازها بالجهود الدبلوماسية الأردنية، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في جميع المحافل الإقليمية والدولية، خدمة للقضية الفلسطينية، ودعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدت، في بيان صحفي أصدرته على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، اليوم الأحد، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وطالب الظهراوي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتابع أن "فلسطين النيابية" تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الأردنيين في سجونها، التي تفتقر إلى المقومات الإنسانية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.