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تعيين مفتش عام جديد للشرطة الإسرائيلية

الأحد 17 يناير 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين مفتش عام جديد للشرطة الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه تم تعيين الميجر جنرال يعقوب شابتاي مفتشًا عامًا للشرطة الإسرائيلية، بعد أن كان هذا المنصب شاغرًا لقرابة عامين، وبذلك تمت ترقية شابتاي إلى رتبة جنرال.
 
وأوضحت القناة، أن مراسم تعيين شابتاي جرت في مقر وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد.
 
وأضافت القناة، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تعيين شابتاي مفتشًا عامًا للشرطة، بعد أن تراجع وزير الجيش بيني غانتس عن موقفه المعارض، مطالبًا بإقرار تعيينات لمناصب رفيعة أخرى بالمقابل.
 
من جهته، قال وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا: إنه "بعد عامين كان فيهما هذا المنصب شاغرًا ننطلق اليوم إلى طريق جديد لصالح شرطة إسرائيل ودولة إسرائيل بشكل عام"، مضيفًا أن "الجنرال شابتاي أبدى قدرات قيادية فذة إلى جانب التفكير المبدع والمبادرة في كافة المناصب التي شغلها"، وفق تعبيره.
 
وبدوره قال الجنرال كوبي شابتاي: إنه سيبذل قصارى جهده وطاقاته من أجل تنفيذ المهمة وهي "ضمان أمن وسلامة مواطني الدولة".
 
وأضاف أن المهمة الأولى هي "مكافحة الجريمة الخطيرة وفرض هيبة القانون على الطرق وتوسيع وتعميق فرض القانون في المجتمع العربي".

#الشرطة الاسرائيلية #يعقوب شابتاي

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