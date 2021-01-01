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ولد علي: أهمية المباراة الودّية أمام الكويت تكمن في عودة اللاعبين لأجواء المنافسة

الأحد 17 يناير 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولد علي: أهمية المباراة الودّية أمام الكويت تكمن في عودة اللاعبين لأجواء المنافسة



رام الله /سما/

 أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم نور الدين ولد علي، أهمية اللقاء الودّي الذي سيجمع الفدائي مع شقيقه الكويتي مساء غد الاثنين، ضمن استعدادات الفدائي لاستئناف مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن أهمية هذه المباراة تمكن في عودة المنتخبين لأجواء المنافسة بعد انقطاع طويل عن خوض المباريات الدولية نتيجة تفشي وباء "كورونا" في العالم.

وأضاف أن هذا اللقاء سيكون تحضيرا جيدا قبيل استئناف منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، خاصة أن الفدائي تنتظره مباراة هامة أمام المنتخب السنغافوري في الـ25 من شهر آذار/مارس المقبل.

وأكد أن كافة اللاعبين على جاهزية تامة لخوض هذا اللقاء الودّي، وأشار إلى أنه تم استدعاء قائمة موسعة من اللاعبين، فيما تعذر التحاق البعض منهم لأسباب إدارية ولظروف خاصة، منوها أن هذا اللقاء يأتي خارج أيام "الفيفا".

وأعرب ولد علي عن شكره الكبير لدولة الكويت الشقيقة والاتحاد الكويتي، على حسن الضيافة والاستقبال والدعوة لإقامة هذا اللقاء الودّي الهام.

بدوره، قال قائد منتخبنا الوطني المدافع مصعب البطاط إن جميع اللاعبين على جاهزية تامة لخوض هذا اللقاء الدولي الودَي مع المنتخب الكويتي، مشيرا إلى أهمية المباراة والتي يسعى من خلالها الطرفان للتحضير الجيد لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا والخروج بالنتائج المرجوة.

وقال البطاط إن الفدائي خاض معسكرين تدريبيين، الأول داخلي في مدينة أريحا والآخر قبيل هذا اللقاء الودي في الكويت، مؤكدا أن الفدائي هدفه تحقيق الفوز والخروج من المباراة بأفضل النتائج.

يشار إلى أن المباراة ستقام مساء غد الساعة 16:45 بتوقيت القدس، على ستاد جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويتية.

#المنتخب الفلسطيني

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