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الحكومة الإسبانية ترحب بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات في فلسطين

الأحد 17 يناير 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسبانية ترحب بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات في فلسطين



مدريد /سما/

رحبت الحكومة الإسبانية، بقرار الرئيس محمود عباس، الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتتالي.

وأعربت الحكومة الإسبانية في بيان لها، اليوم الأحد، عن ثقتها بأن هذه الانتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين وشرعية مؤسساتها، التي تدعم إسبانيا تنميتها ببرامج التعاون.

وأوضحت أنه يمكن للانتخابات التي تُجرى بضمانات كاملة، ووفقا للمبادئ الدولية، أن تكون مساعد للمفاوضات، من أجل حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وطالبت الحكومة الإسبانية إسرائيل بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

#الحكومة الإسبانية #الانتخابات الفلسطينية

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