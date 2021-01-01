  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"التعاون الإسلامي" ترحب بالإعلان عن موعد الانتخابات العامة في فلسطين

الأحد 17 يناير 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" ترحب بالإعلان عن موعد الانتخابات العامة في فلسطين



جدة /سما/

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بشأن موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشرقية، واعتبرت أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تجديد الشرعية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الأحد، دعمها لأي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى مساندة إجراء الانتخابات الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها باعتبار ذلك استحقاقا يسهم في تحقيق سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.

#التعاون الاسلامي #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

توافقات داخل حماس تحسم مناصبها القيادية في الانتخابات ومشعل يعود للواجهة

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

بدعوة من مصر.. الرجوب يكشف : هذا ما ستناقشه الفصائل في القاهرة

اسعار العملات : ارتفاع في الدولار

"كيف لا يحزن"... شاهد: داعية سعودي شهير يحدث ضجة بفيديو "الوليمة الضخمة"

ترامب لن يترك "الحقيبة النووية" لبايدن

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف عن الخطوة الثانية بعد إصدار مراسيم الانتخابات

مجدلاني يتحدث عن 4 ملفات مهمة تتعلق بموظفي غزة وضحايا حريق النصيرات والتقاعد والرتب العسكرية

رئيس

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات العامة "المصرية والأردنية"

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

"جيروزاليم بوست" تتساءل: هل الانتخابات الفلسطينية حقيقية هذه المرة؟