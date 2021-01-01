"التعاون الإسلامي" ترحب بالإعلان عن موعد الانتخابات العامة في فلسطين

جدة /سما/

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بشأن موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشرقية، واعتبرت أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تجديد الشرعية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الأحد، دعمها لأي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى مساندة إجراء الانتخابات الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها باعتبار ذلك استحقاقا يسهم في تحقيق سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.