  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو الغيط يرحب بتحديد مواعيد الانتخابات الفلسطينية

الأحد 17 يناير 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يرحب بتحديد مواعيد الانتخابات الفلسطينية



القاهرة /سما/

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بإصدار مراسيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

واعتبر أبو الغيط في بيان له، هذه الخطوة دعما مهما للموقف الفلسطيني، وقرارا حكيما بتوحيد الصف، وإعادة ترتيب البيت الداخلي، مؤكدًا أن تجاوب الفصائل الفلسطينية مع هذا التطور المهم، يشير إلى أن إجراء الانتخابات سيمثل خطوة على طريق المصالحة التي طال انتظارها.

وأضاف أبو الغيط، أن الاحتلال طالما سعى إلى استغلال الانقسام لإضعاف موقف الفلسطينيين، وأن إنهاء الانقسام يعزز من قوة هذا الموقف.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى دعم القرار الفلسطيني بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن المرحلة المُقبلة تحتاج إلى نهج جديد لإطلاق "عملية سلمية" على أرضية "حل الدولتين".

#الجامعة العربية #احمد ابو الغيط #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

توافقات داخل حماس تحسم مناصبها القيادية في الانتخابات ومشعل يعود للواجهة

سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

بدعوة من مصر.. الرجوب يكشف : هذا ما ستناقشه الفصائل في القاهرة

اسعار العملات : ارتفاع في الدولار

"كيف لا يحزن"... شاهد: داعية سعودي شهير يحدث ضجة بفيديو "الوليمة الضخمة"

الأخبار الرئيسية

رئيس

الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات العامة "المصرية والأردنية"

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

"جيروزاليم بوست" تتساءل: هل الانتخابات الفلسطينية حقيقية هذه المرة؟

المالية بغزة: رواتب "حقوق الغير" مدني وعسكري غداً الاثنين

مصدر قيادي يكشف : هل ستشارك الجبهة الشعبية في الانتخابات ؟