أبو الغيط يرحب بتحديد مواعيد الانتخابات الفلسطينية

القاهرة /سما/

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بإصدار مراسيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

واعتبر أبو الغيط في بيان له، هذه الخطوة دعما مهما للموقف الفلسطيني، وقرارا حكيما بتوحيد الصف، وإعادة ترتيب البيت الداخلي، مؤكدًا أن تجاوب الفصائل الفلسطينية مع هذا التطور المهم، يشير إلى أن إجراء الانتخابات سيمثل خطوة على طريق المصالحة التي طال انتظارها.

وأضاف أبو الغيط، أن الاحتلال طالما سعى إلى استغلال الانقسام لإضعاف موقف الفلسطينيين، وأن إنهاء الانقسام يعزز من قوة هذا الموقف.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى دعم القرار الفلسطيني بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن المرحلة المُقبلة تحتاج إلى نهج جديد لإطلاق "عملية سلمية" على أرضية "حل الدولتين".