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نتنياهو "يأمل" بالتوصل لاتفاق بشأن البؤر الاستيطانية في غضون يومين

الأحد 17 يناير 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو "يأمل" بالتوصل لاتفاق بشأن البؤر الاستيطانية في غضون يومين



القدس المحتلة /سما/

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، إنه "يأمل" أن يتمكن في غضون يومين من الاتفاق مع وزارة الجيش بشأن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومدها بالبنية التحتية للمستوطنات.

وأضاف نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته خلال اجتماعها للموافقة على تعيين مفوض جديد للشرطة الإسرائيلية، "أنه لا يوجد أي مبرر يمنع مد تلك البؤر بالكهرباء والمياه"، معتبرًا إياها "معاناة لا داعي لها"، وأنها "قضية إنسانية"، وفق وصفه.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد قرر منذ أيام تجميد قرار يسمح بهذه الخطوة الهادفة بالأساس لشرعنة البؤر الاستيطانية.

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #البؤر الاستيطانية #استيطان #الضفة الغربية #مستوطنات الضفة

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