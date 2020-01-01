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كيف سيغادر ترامب البيت الأبيض قبل دخول بايدن؟

الأحد 17 يناير 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف سيغادر ترامب البيت الأبيض قبل دخول بايدن؟



واشنطن /سما/

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يخطط "للحظة واحدة وأخيرة كقائد" لدى مغادرته البيت الأبيض، رغم "الوصمة المخزية" بمحاولة عزله مرتين.

وقالت الشبكة، إنه في صباح يوم العشرين من يناير، وقبل حفل تنصيب جو بايدن، من المتوقع أن ينظم البيت الأبيض حفل مغادرة كبيرا لترامب، قد يتضمن استعراض ثلة من الحراس وفرقة عسكرية و21 طلقة نارية وسجادا أحمر.

وعلى عكس دخوله إلى البيت الأبيض، فإن ترامب لن يفعل مع عائلة بايدن كما فعل ميشال وباراك أوباما، معه حيث أنه لن يحضر حفل التنصيب ولن يكون لدى وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ويقول حلفاء ترامب وفق "سي إن إن" إنه بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، فإنه من المفضل أن يحصل الأمر بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يحضر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حفل تنصيب بايدن وفق "سي إن إن" التي أشارت إلى أن بنس أصبح القائم بأعمال رئيس الدولة حيث اتصل بكامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب وهنأها وهو ما لم يفعله ترامب، كما شكر أعضاء الحرس الوطني على حماية مبنى الكونغرس.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر معني بالتخطيط لمغادرة ترامب قوله إن الرئيس ليس لديه أي التزامات في جدوله بعد وصوله إلى بالم بيتش، مقر إقامته، يوم حفل تنصيب بايدن.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن أحد الأشياء التي لن يكون ترامب قادرا على القيام بها هي التغريد، إذ أكد مسؤول في شركة "تويتر أن حساب ترامب سيبقى معلقا حتى بعد مغادرته المنصب.

#دونالد ترامب #البيت الابيض #جو بايدن #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية

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