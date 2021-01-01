السعيد شنقريحة: نولي أهمية قصوى لتأمين حدود الجزائر

الجزائر/سما/

قال الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري إن القيادة العليا للجيش تولي أهمية قصوى لتأمين حدود الجزائر.

تصريحات شنقريحة جاءت اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، أثناء زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.



وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، نشرته جريدة "النهار" الجزائرية فقد بدات الزيارة من القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف.

وفي لقاء حضره أفراد القطاع العملياتي، ألقى شنقريحة كلمة، تابعها أفراد جميع قطاعات ووحدات الناحية عبر تقنية الفيديو كونفرنس أكد فيها أن القيادة العليا للجيش، تولي أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية.

وقال المسؤول العسكري الجزائري: "نسعى من وراء هذا الحرص المخلص والمتفاني، إلى مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلات ومكونات الجيش، ليكون قادرا على رفع كافة التحديات".

وأكد شنقريحه حديثه حين قال: "أقول كافة التحديات مهما كانت طبيعتها، خدمة لمصلحة الجزائر العليا، وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء"، موضحا: "أبنائها المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، والعاقدين العزم على دحر كافة المخططات المعادية".

ولفت رئيس الأركان الجزائري ما يقصده بـ"المخططات" قائلا: "تلك المخططات التي فشلت في الأمس القريب، فشلا ذريعا في توظيف جـرثومة الإرهاب، وجعله وسيلة أخرى من الوسائل الدنيئة والهدامة، لتحقيق الأهداف المشبوهة والمغرضة، يضيف الفريق"، مشددا: "هذه المحاولات، ستفشل اليوم وغدا في كافة مناوراتها الخسيسة".

وأكد شنقريحة أن "النهج الوطني الأصيل، الذي يعمل الجيش من خلاله، بكل إخلاص وتفاني، هو في حد ذاته تشريف ما بعده تشريف للجيش الوطني الشعبي" مشيرا إلى أن "هذه الأرض الطيبة، تستحق من جيشنا، بأن يحمي كافة ربوعها، ويرابط ليل نهار على مشارف كافة حدودها الوطنية المديدة".

وفي إشارة إلى الماضي قال شنقريحة "إن الجيش، لا ينسى أبدا، وهو يقوم بواجبه الوطني نحو شعبه وبلاده، بأن يستحضر بتمعـن شديد، ماضي الجزائر الزاخر بالبطولات، ويستلهم منه بواعث قوة الإرادة".

وشهدت الزيارة تفقد رئيس الأركان لعدد من الوحدات القتالية المرابطة على الحدود.