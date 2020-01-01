رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس والأسماء

السودان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 - 2021 حسب رقم الجلوس والاسم من المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في السودان.

ونقدم لكم رابط معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2020 الذي يتيح للطلبة التابعين إلى وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم ومختلف ولايات السودان؛ معرفة النتائج وكشف الدرجات كاملا.

وفي تفاصيل الأحداث التي يشهدها يوم الإثنين السابع عشر من الشهر الجاري، فإن وزارة التربية والتعليم تعتزم عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 02:00 ظهرًا وفق التوقيت المحلي المعمول به في السودان.

وأفادت مصادر تربوية في تصريحات تابعتها سما الإخبارية بأنه سيتم السماح لوسائل الإعلام الرسمية بتغطية مراسم مؤتمر إعلان نتائج الشهادة السودانية، وفق إجراءات الوقاية المعروفة مسبقا لديهم.

رابط نتائج الشهادة السودانية 2020: اضغط هنا

وحذرت من أن بعض الصفحات عبر مواقع التواصل قد تلجأ الساعات القادمة إلى نشر أخبار حول تسريب نتائج الشهادة السودانية، داعية أبنائها الطلاب إلى عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات الكاذبة.

وتعد امتحانات الشهادة السودانية لهذا الموسم الأصعب على جميع عناصر المنظومة التعليمية في السودان؛ كونها انطلقت وانتهت في ظروف صحية صعبة تخللها إجراءات للحفاظ على سلامة الكل.

وأشارت إلى أنه يمكن لطلبة المرحلة الثانوية الدخول على رابط نتيجة الشهادة السودانية فور انطلاق المؤتمر الصحفي، إذ يتم في الوقت الحالي رفع باقي الدرجات المعتمدة على المنصات الإلكترونية.