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أبو ظبي تتوصل إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود

الأحد 17 يناير 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ظبي تتوصل إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود



أبوظبي /سما/

أعلن المكتب الإعلامي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، أن الإمارة توصلت إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين، وتصديره، للاستخدام كوقود.


ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار، والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة الإمارة، مذكرة تفاهم لإقامة "تحالف أبوظبي للهيدروجين"، وفق ما أفاد بيان المكتب الإعلامي، حيث تستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، الذي ينتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة.

جدير بالذكر أنه يتم إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر، عن طريق تحليل الماء بالكهرباء، المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل، من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

المصدر: "رويترز"

 
 
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