بالصور.. بطل مصري يعرض 46 ميدالية للبيع

القاهرة/سما/

أقدم عصام الحديدي، بطل مصر في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات طويلة، بعرض ميدالياته الـ46 التي حصل عليها طوال مشواره الرياضي للبيع، من أجل الإنفاق على أسرته وبناته الثلاث.

وأكد البطل البالغ 44 عاما القاطن في قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه لا يوجد لديه مصدر رزق ثابت، إلى جانب معيشته في سكن وسط الأراضي الزراعية يفتقر إلى جميع المرافق الحيوية.









وقال البطل الحائز على 46 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، والعديد من الشهادات وجوائز اللجنة البارالمبية إنه مضطر لبيع الميداليات لأي شخص يدفع مبلغا جيدا حتى يتمكن من تأمين الطعام لأسرته والحفاظ على سقف منزله حتى لا تغرق المياه أسرته في الشتاء.



ويوضح بطل مصر في ألعاب القوى : "لا أملك سوى نصف قيراط بنيت عليه منزل من البوص والطوب منذ سنوات وتقدمت بطلب للتصالح في مجلس مدينة كفرالزيات ولا أستطيع دفع مايترتب علي".

وتابع: "ولا أتحصل على دخل سوى 800 جنيه شهريا من أحد الأندية الخاصة في طنطا والتي أسافر إليها من قريتي في كفر الزيات، وأعمل كعامل بناء في رفع الأسمنت رغم إعاقتي في قدمي".









وناشد الحديدي وزارة الرياضة ورجال الأعمال لمساعدته في تجهيز مسكنه حفاظا على أسرته من التشرد، وإمكانية إيجاد فرصة عمل له ليعيل أسرته.







كما طلب من محافظ الغربية بإعفائه من قيمة التصالح مراعاة لظروفه القاسية، خاصة أنه رفض في مشواره الرياضي اللعب باسم إحدى الدول الآسيوية في البطولات الرياضية حبا لوطنه مصر.