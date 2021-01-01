رابط الاستعلام .. موعد نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2020 - 2021 رسميا

الخرطوم / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 - 2021 بشكل رسمي، رغم المشاكل الكبيرة داخل أروقة الوزارة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريح مقتضب اطلعت وكالة سما عليه إن موعد نتائج الشهادة السودانية 2020 سيكون يوم غد الإثنين بتاريخ 18 يناير / كانون ثاني 2021، دون تأجيل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 عند الساعة الثانية ظهرا داخل قاعة المؤتمرات الرسمية في وزارة التعليم العالي بالسودان.

وجاء الإعلان الرسمي بشأن نتيجة الشهادة السودانية بعد أيام صعبة للغاية واجهها الطلبة، إثر التأجيل المتكرر أكثر من مرة؛ نتيجة الأمور والعقبات التي تعترض عمل الوزارة مؤخرا.

نتيجة الشهادة السودانية:

وكان من المنتظر نشر نتائج الشهاد السودانية قبل يومين فقط، لكن ذلك تأجل في اللحظات الأخيرة؛ بسبب استقالة عدد من المسؤولين الكبار وعدم دوام الوزير؛ نتيجة أزمة المناهج.

وفي ذلك الوقت، حثت الوزارة الأهالي والطلاب إلى عدم الالتفات لأي شائعات منشورة عبر المنصات الاجتماعية حول موعد نتيجة الشهادة السودانية، داعية إياهم إلى ترقب كل جديد.

وأوضحت التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة السودانية للمرحلة الثانوية في جميع الولايات بما فيها ولاية الخرطوم ستكون متاحة أمام الطلاب كافة عقب المؤتمر الصحفي المرتقب غدا.