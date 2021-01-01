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ديلي تيلغراف: بريطانيا قد تكون أول دولة يزورها بادين كرئيس للولايات المتحدة

الأحد 17 يناير 2021 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديلي تيلغراف: بريطانيا قد تكون أول دولة يزورها بادين كرئيس للولايات المتحدة



لندن/سما/

قالت صحيفة "ديلي تلغراف"، اليوم الأحد، إن بريطانيا ستكون أول أو ثاني دولة، يزورها جو بايدن، بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصدر في الوسط المحيط بالرئيس الأمريكي المنتخب، أن بايدن لا يخطط للقيام بزيارات خارجية، قبل حلول الصيف المقبل، بسبب استمرار وباء كورونا، وضرورة التركيز على السياسة الداخلية الأمريكية، لكن كندا فقط، قد تشكل الاستثناء من ذلك.

وعلى الأغلب، ستتزامن زيارة بايدن الأولى إلى أوروبا، مع قمة مجموعة الدول السبع، التي ستعقد في يونيو في بريطانيا.

وسيتوجب على بايدن، زيارة بريطانيا مرة أخرى في الخريف المقبل، لحضور المؤتمر السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيرات المناخ، الذي سيعقد في غلاسكو.

#ديلي تلغراف #بريطانيا #الولايات المتحدة الأمريكية #بايدن

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