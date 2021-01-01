  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصرع اثنين من طاقم سفينة الشحن الروسية قبالة سواحل تركيا

الأحد 17 يناير 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع اثنين من طاقم سفينة الشحن الروسية قبالة سواحل تركيا



أنقرة/سما/

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، في غرق سفينة الشحن الروسية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أعلن سنان جونر، محافظ مدينة بارتين التركية، إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة الشحن الروسية الغارقة، لافتًا إلى أن محاولات الإنقاذ جارية لانتشال باقي أفراد طاقمها المكون من 15 فردا.

وقال سنان : "سفينة الشحن الروسية الغارقة يتكون طاقمها من 13 فردا روسيا.. وفي الوقت الحالي تم إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم وانتشال جثتين على متن قارب إنقاذ.. ويستمر البحث عن ستة آخرين".


وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم إرسال البحرية التركية فرقاطة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة :"تم إرسال فرقاطة من قيادة البحرية إلى منطقة إنكومو بإقليم بارتين في البحر الأسود لدعم عمليات البحث والإنقاذ على طاقم ناقلة البضائع الروسية".

وأكدت السفارة الروسية لدى أنقرة في وقت سابق أن التحقيقات جارية في أسباب الحادث.

#سفينة الشحن الروسية #تركيا #روسيا #سفينة #أخبار روسيا #اخبار تركيا

الأكثر قراءة اليوم

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

توافقات داخل حماس تحسم مناصبها القيادية في الانتخابات ومشعل يعود للواجهة

سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

بدعوة من مصر.. الرجوب يكشف : هذا ما ستناقشه الفصائل في القاهرة

اسعار العملات : ارتفاع في الدولار

الأخبار الرئيسية

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

"جيروزاليم بوست" تتساءل: هل الانتخابات الفلسطينية حقيقية هذه المرة؟

المالية بغزة: رواتب "حقوق الغير" مدني وعسكري غداً الاثنين

مصدر قيادي يكشف : هل ستشارك الجبهة الشعبية في الانتخابات ؟

وزيرة الصحة: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و862 حالة تعافٍ