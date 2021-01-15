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شاهد.. لاعب يسدد رمية تماس من مسافة 50 مترا بطريقة "أكروباتية - بهلوانية"

الأحد 17 يناير 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لاعب يسدد رمية تماس من مسافة 50 مترا بطريقة "أكروباتية - بهلوانية"



خطف الإيراني نادر محمدي لاعب فريق بايكان قزوين الأنظار مجددا بطريقته البهلوانية في تسديد رميات التماس، خلال مباراة بمواجهة سباهان أصفهان ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني لكرة القدم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرمية تماس نادرة من خط الوسط في الملعب من مسافة 50 متر، نفذها نادر محمدي بطريقة استعراضية "بهلوانية"، إذ يستخدم محمدي الكرة كنقطة ارتكاز قبل أن يرسلها إلى منطقة جزاء منافسه.


وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها محمدي عناوين الصحف بسبب طريقة تسديده لرميات التماس، في الشهر الماضي، سدد اللاعب البالغ 23 عاما رمية بهلوانية مماثلة وشاهدها تبحر إلى الشباك بعد لمسة صغيرة من حارس المرمى.



ولا يزال لدى محمدي الفرصة لتحطيم الرقم القياسي لأطول رمية تماس مسجلة باسم مايكل لويس عن مسافة 196 قدما (59.7)

يذكر أن محمدي لم يلعب سوى لفريق بايكان في مسيرته الاحترافية، ويحتل فريقه المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإيراني.

#نادر محمدي #بايكان قزوين #كرة قدم

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