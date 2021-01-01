شاهد| ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بحلقة عن "سيدة الكلاب"

وكالات / سما /

أثارت الإعلامية ​ريهام سعيد الجدل من جديد في مصر بحلقة من برنامجها "صبايا الخير"، عرضت فيها تقريرا عن زيارة قامت بها لسيدة مصرية تربي عددا كبيرا من الكلاب.

وخلال التقرير تحدثت ريهام إلى سيدة مصرية كانت تعمل مضيفة طيران قبل تقاعدها، وظهر منزلها بلا أثاث، قبل أن تلقي سعيد باللوم على السيدة وتقول إن "الكلاب تدمر كل شيء، لكنها تتقبل منها ما تفعله لحبها لها".

وهاجم عدد كبير من المتابعين سعيد على هذا التقرير، بسبب طريقة حديثها مع السيدة، وتكرارها سؤال إنها تربي الكلاب، لأنها لم تنجب أطفالا، وكذلك حديثها عن رائحة المنزل وكيف تتحملها، "واهتمامها بكل ما هو مثير وليس مفيدا".

وكانت ريهام سعيد قد أثارت الجدل مؤخرا في حلقة ببرنامجها تحدثت فيها عن نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وتسبب تقريرها بموجة غضب واسعة بمصر بسبب اتهامها بإساءة التعامل مع الحيوان وتم إيقاف برنامجها وإحالتها للتحقيق.