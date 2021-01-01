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الذكرى الـ30 لتتويج الملك هارالد ملكا للنرويج

الأحد 17 يناير 2021 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذكرى الـ30 لتتويج الملك هارالد ملكا للنرويج



وكالات / سما /

أعلن البلاط الملكي في النرويج أن الذكرى الثلاثين لتتويج ملك النرويج هارالد والملكة سونيا على العرش تحل اليوم الأحد، لكن لا توجد فعاليات رسمية مخطط لها.

وتم حظر معظم الأحداث العامة في النرويج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتطرق الملك إلى الذكرى السنوية في خطابه بمناسبة العام الجديد، قائلا إن "أعظم فرحة" له وللملكة خلال الثلاثين عاما الماضية كانت لقاء المواطنين خلال رحلاتهما في النرويج.

ولم يتسن لهما لقاء المواطنين خلال معظم عام 2020 حيث اضطرا لعزل نفسيهما بسبب الجائحة.

وتلقى الزوجان الملكيان اللذان يبلغ كلاهما 83 عاما، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19 يوم الأربعاء الماضي.

وتم تتويج هارالد ملكا في 17 كانون ثان / يناير 1991، بعد وفاة والده أولاف الخامس.

وقبل بضع سنوات، تطرق إلى التحدي المتمثل في أن يصبح ملكا ويخلف والده، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة.

#النرويج #الملك هارالد #هارالد

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