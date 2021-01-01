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الإفراط في أدوية الاكتئاب تهددك بمشاكل صحية

الأحد 17 يناير 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراط في أدوية الاكتئاب تهددك بمشاكل صحية



وكالات / سما /

"زعلان ومش عارف أنام ومكتئب طول اليوم يبقى لازم تأخذ مضادات اكتئاب"، هي النصيحة التي يرددها الكثيرون دون اللجوء لطبيب أو سؤال المتخصصين، فليست جميع الأمراض النفسية أو الاكتئاب يناسبه الأدوية، حيث إنها قد تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية والجسدية، وحسب ما ذكره موقع mind فإن الإفراط في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب ممكن أن يسبب مشاكل عديدة ومنها:

1- بعض أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب تسبب عدم وضوح الرؤية والارتباك الشديد وعدم القدرة على التركيز.

2- الإمساك والاضطرابات الهضمية من المشاكل التى يسببها الإفراط فى تناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

3- على المدى البعيد قد تسبب مضادات الاكتئاب تسوس الأسنان ومشاكلها المتعددة.

4- اضطرابات القلب وسرعات دقات القلب وعدم القدرة على بذل مجهود كاف.

5- انخفاض القدرة الجنسية من الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب.

6- قد يؤدي استخدام مضادات الاكتئاب على المدى الطويل على مدى عدة سنوات إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

7- نزيف الجهاز الهضمي، يكون خطر حدوث نزيف الجهاز الهضمي أعلى بالنسبة لكبار السن، خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا.

8- قد تؤدي مضادات الاكتئاب إلى الهوس الخفيف أو الهوس لدى بعض الأشخاص، وقد يتوقف هذا إذا توقفت عن تناول مضادات الاكتئاب، لكن في بعض الأحيان قد يكون علامة على اضطراب ثنائي القطب.

9- هناك احتمال أن يجعلك تناول مضادات الاكتئاب تشعر بالرغبة في الانتحار، قد يحدث ذلك حتى لو لم تشعر بمشاعر انتحارية من قبل.

لذلك ينصح الاطباء بعد تناول أدوية الاكتئاب إلا تحت إشراف الطبيب المعالج حتى تتجنب الآثار الجانبية له.

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