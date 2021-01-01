بالصور.. توزيع منحة المجلس على أندية الدرجة الثانية بغزة

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن توزيع المنحة المالية والحقيبة الرياضية, على أندية الدرجة الثانية في قطاع غزة.

وقال هنية خلال حفل توزيع المنحة المالية الأحد, إن أندية الثانية فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب" حصلت على مبلغ 50 ألف دولار.

وأوضح أن هذا الدعم هو أقل واجب من المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمساندة الأندية, التي تمر بضائقة مالية صعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى سيبقى دوما داعما للأندية والقطاع الرياضي, ولن يتأخر في توفير الأجواء المناسبة لاستقرار وانتظام البطولات وكافة الأنشطة الرياضية.









