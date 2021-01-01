  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب الخليل يوقف لاعبه حتى إشعار آخر

الأحد 17 يناير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يوقف لاعبه حتى إشعار آخر



الخليل / سما /

أعلن نادي شباب الخليل المنافس في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, عن إيقاف لاعب وسط الفريق حتى إشعار آخر.

وأكد مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل في تصريحات صحافية, إيقاف لاعب الوسط مهند فنون, لعدم التزامه بالتدريبات مع الفريق.

وأوضح الجعبري أن النادي لا يقف على أي لاعب, مبينا أن الانضباط والالتزام عاملان رئيسيان لنجاح شباب الخليل.

يشار إلى أن شباب الخليل "عميد الضفة" ظهر بشكل جيد في دوري المحترفين هذا الموسم, بعدما حصد 21 نقطة من 10 مباريات جعلته ثالثا بجدول الترتيب, بانتظار خوضه اللقاء المعاد مع هلال القدس.

#شباب الخليل #دوري المحترفين #التدريبات

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر وأيسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

ماذا سيقول القائد العام للقسام في وثائقي الميادين؟

"اقتربت ساعة الحساب".. جاد الله يكشف موقف تيار الإصلاح من المشاركة في الانتخابات!

الأخبار الرئيسية

مصدر قيادي يكشف : هل ستشارك الجبهة الشعبية في الانتخابات ؟

وزيرة الصحة: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و862 حالة تعافٍ

دنيس

دنيس روس: طرح مبادرات سلام جديدة بين اسرائيل والفلسطينيين ليس مناسبا حاليا

بدعوة من مصر.. الرجوب يكشف : هذا ما ستناقشه الفصائل في القاهرة

توافقات داخل حماس تحسم مناصبها القيادية في الانتخابات ومشعل يعود للواجهة