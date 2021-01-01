شباب الخليل يوقف لاعبه حتى إشعار آخر

الخليل / سما /

أعلن نادي شباب الخليل المنافس في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, عن إيقاف لاعب وسط الفريق حتى إشعار آخر.

وأكد مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل في تصريحات صحافية, إيقاف لاعب الوسط مهند فنون, لعدم التزامه بالتدريبات مع الفريق.

وأوضح الجعبري أن النادي لا يقف على أي لاعب, مبينا أن الانضباط والالتزام عاملان رئيسيان لنجاح شباب الخليل.

يشار إلى أن شباب الخليل "عميد الضفة" ظهر بشكل جيد في دوري المحترفين هذا الموسم, بعدما حصد 21 نقطة من 10 مباريات جعلته ثالثا بجدول الترتيب, بانتظار خوضه اللقاء المعاد مع هلال القدس.