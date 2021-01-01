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شاهد.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته في الكويت

الأحد 17 يناير 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته في الكويت



رام الله / سما /

واصل المنتخب الفلسطيني الأول تدريباته في الكويت، استعدادا لملاقاة "الأزرق" وديا الإثنين المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقاد التدريبات المدير الفني الجزائري نور الدين ولد علي، ومساعده فهد العتال، بمشاركة جميع اللاعبين.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب الفلسطيني على اعتبار أنها ربما تكون التحضير الأخير لـ"الفدائي"، قبل مباراته أمام سنغافورة يوم 25 مارس المقبل، بالجولة السابعة من التصفيات.

ويحتاج المنتخب الفلسطيني للفوز في تلك المباراة من أجل التقدم للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو رصيد سنغافورة، لكن "الفدائي" سيتفوق بفارق الأهداف.

ويعتمد المنتخب الفلسطيني في المباراة الودية على تشكيلة كاملة من اللاعبين المحليين، تم اختيارهم من خلال متابعة مرحلة الذهاب من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

تدريبات منتخب فلسطين.jpg
تدريبات منتخب فلسطين 2.jpg
تدريبات منتخب فلسطين 1.jpg
 

#المنتخب الفلسطيني #الكويت #تدريبات

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