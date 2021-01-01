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صور..تساقط الثلوج على جبل الشيخ

الأحد 17 يناير 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور..تساقط الثلوج على جبل الشيخ



القدس المحتلة/سما/

تساقطت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، صباح اليوم الأحد.

وأعلنت إدارة المنتجع أن درجة الحرارة بلغت صباح اليوم، صفرا في الجزء السفلي، فيما بلغ علو الثلوج في الجزء العلوي 12 سم ومن المتوقع تواصل تساقط الثلوج حتى الغد.

وتتأثر البلاد بمنخفض عميق آخر وكتلة هوائية أشد برودة، وتهب على البلاد رياح قوية وأجواء عاصفة خصوصا في الجبال.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية خصوصا في شمال البلاد وأجزاء من وسطها وبشكل أقل في الجنوب.

وتسود أجواء باردة جدا خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية مع هبات شديدة أحيانا.

هذا، وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وشدة سرعة الرياح، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامس



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#ثلوج #جبل الشيخ
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