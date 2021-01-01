اسرائيل تسجل 27 وفاة و5 آلاف إصابة بكورونا السبت

القدس المحتلة/سما/

توفي 27 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تم تسجيل 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، أمس السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات إلى جانب الارتفاع المتواصل في الوفيات، والإصابات الخطيرة التي بحاجة إلى تسرير في أقسام كورونا.

وكثفت وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات اكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث، أجري، أمس السبت، 69500 عينية مخبرية، أظهرت النتائج بأن 7.2% منها موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1155 مصابا بحالة خطيرة، بينهم 246 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تواصل وفيات كورونا بالارتفاع، إذ سجلت 602 حالة وفاة منذ مطلع الشهر الجاري، علما أن إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، بلغ 3959 حالة وفاة.

كما تواصل الإصابات النشطة بالارتفاع بتسجيل نحو 89 ألف إصابة نشطة، ليبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد 5438499 إصابة، بغالبيتها كانت طفيفة أخضعت لرعاية عبر الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

إلى ذلك، تتواصل حملة التطعيم ضد كورونا للجرعة الثانية، تنطلق اليوم في صناديق المرضى المرحلة الثانية من حملة التطعيم بعد توزيع شحنات "فايزر" التي وصلت البلاد في الأسبوع الماضي، حيث تطعيم إلى الآن أكثر من 2 مليون، مع تكثيف حملة التطعيم للعاملين في سلك التربية والتعليم ولأعضاء هيئات التدريس في مختلف المراحل التعليمية.

وتأتي هذه المعطيات في قوت تتعالى الأصوات الداعية إلى تمديد الإغلاق الذي تم فرضه وينتهي منتصف ليل الخميس، بأسبوع إضافي، إذ تجري الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب "كابينيت كورونا"، مشاورات حيال الإجراءات التي يجب القيام بها للحد من كورونا، وإمكانية تمديد الإغلاق بأسبوع إضافي، والخطة التي سيتم اعتمادها للخروج من الإغلاق.

ويعتزم وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إيدلشتاين، التوجه للحكومة للموافقة على طلب الطاقم المهني بالوزارة من أجل تمديد الإغلاق، وهو ذات الطرح الذي يتبناه منسق مكافحة كورونا في الحكومة، نحمان إش، الذي قال "لن يكون هناك أي مفر إلا بتمديد الإغلاق بأسبوع إضافي".