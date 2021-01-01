لاعب بلباو يحذر برشلونة قبل نهائي السوبر

وكالات / سما /

حذر إينياكي ويليامز، نجم فريق اتلتيك بلباو، فريق برشلونة، قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني في الأندلس، مساء الأحد.

وبلغ بلباو المباراة النهائية على أكتاف ريال مدريد، في حين حصل برشلونة على ورقة العبور للمشهد الختامي من بوابة ريال سوسيداد.

وقال ويليامز في تصريحات صحفية على هامش المباراة، مساء السبت، لوسائل الإعلام الإسبانية “أشعر أني جاهز من الناحية البدنية لخوض اللقاء”.

وأضاف مفيداً “نحن فريق قوي ومن الصعب الفوز عليه، لدينا إيمان بأنفسنا يمكنه تحريك الجبال، ونريد أن نتوج بلقب السوبر لرفع الروح المعنوية”.

واستطرد ويليامز” يجب أن نضغط على لاعبي برشلونة وألا نجعلهم يشعروا بالراحة في أرض الملعب أبداً، وسواء فزنا أو خسرنا، ينبغي أن يفخر الناس في بلباو بنا”.

وعن إمكانية غياب ميسي عن اللقاء قال” لستا مهتماً بالأمر، لا يهمني في واقع الأمر إن حضر ميسي أم لا، سنلعب ضد منافس لديه عدد كبير من اللاعبين المميزين، ومن جانبنا نرى أن الفوز علينا صعب ولو حدث ذلك سيكون بعد معاناة كبيرة”.