مورينيو يُهدد جاريث بيل بالعودة على دكة ريال مدريد!

وكالات / سما /

يبدو أن علاقة النجم الويلزي جاريث بيل مع مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير ليست بأفضل أحوالها في الوقت الحالي وهو ما يجعل استمرار بيل في لندن مشكوكاً به.

كان مورينيو قد أوضح للصحفيين مؤخراً أنه لم تُجرى أي مفاوضات من قبل السبيرز مع ريال مدريد لشراء عقد بيل بشكلٍ نهائي.

وابتعد بيل عن التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام مؤخراً مما يجعل وضعيته الحالية ليست أفضل بكثير من أيامه السابقة ومشاكله مع المدرب زين الدين زيدان.

وخلال جلسة تدريب توتنهام الأخيرة التقطت الميكروفونات صوت جوزيه مورينيو وهو يُعنف بيل حيث قال له : “هل تريد أن تكون هنا أم تريد الذهاب إلى مدريد كي لا تلعب؟”.

شارك اللاعب صاحب الـ31 عاماً 4 مباريات فقط مع توتنهام منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 6 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وسجل 3 أهداف حتى الآن مع الفريق اللندني.