مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر في نهائي السوبر الاسباني 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر المقررة اليوم الأحد 17 يناير 2021 في نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني؛ ختاما للموسم الكروي الماضي.

مباراة برشلونة واتلتيك بلباو مباشر تبث من ملعب لا كارتوخا في اسبانيا عبر قناة الرياضية السعودية الثالثة والأولى (KSA Sports HD) بتعليق فهد التعيبي وعبدالله الحربي.

وصعد بلباو إلى نهائي السوبر الاسباني عقب انتصارٍ مستحق أمام ريال مدريد في اللقاء الماضي، بينما عانى برشلونة في سبيل الوصول إلى مشهد الختام مع نظيره ريال سوسيداد.

وقالت القناة الناقلة عبر تويتر: تشاهدون العاشرة مساءً بتوقيت السعودية الاستديو التحليلي المصاحب لنهائي السوبر الاسباني بين برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر الرياضية السعودية الأولى.

رابط مباراة برشلونة وبلباو مباشر:

وحسب السعودية الرياضية، يقود المذيع عبد العزيز البكر الاستيديو التحليلي لنهائي السوبر الاسباني، إلى جانب المحللين، المصري أحمد عفيفي، والسعوديين خالد الشنيف وموسى المحياني.

وكانت القنوات السعودية تأمل بأن يكون كلاسيكو الأرض هو عنوان موقعة نهائي السوبر الاسباني، إلا أن بلباو العنيد كان له رأيا آخرا، حينما تغلب على النادي الملكي عن جدارة واستحقاق.

وأفادت بأنه يمكن مشاهدة نهائي السوبر الاسباني مباشر من خلال عدة طرق إما عبر ضبط تردد القنوات السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية كافة أو متابعة المنصات الرسمية لها.